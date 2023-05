Am Sonntag für die Midlumer als Wahlhelfer im Einsatz: Jutta Wenner, Astrid Hansen und Gerd Wenner (von links). Foto: Anna Goldbach up-down up-down Wahl 2023 an der Nordsee Kommunalwahl auf Föhr und Amrum: So ist die Lage am Nachmittag und | 14.05.2023, 15:18 Uhr Von Anna Goldbach Yannik Burgemeister | 14.05.2023, 15:18 Uhr

Am heutigen Sonntag wird in Schleswig-Holstein gewählt: Für die Kommunalwahl zieht es die Bewohner der nordfriesischen Inseln zu den Wahllokalen. Wahlbeteiligung, Tendenzen: So ist die Lage auf Föhr und Amrum.