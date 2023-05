Göntje Schwab übernahm 2016 als zweite Stellvertreterin zunächst kommissarisch das Amt der Bürgermeisterin, in dem sie später bestätigt wurde. 2018 wurde sie wieder gewählt. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Kommunalwahl 2023 auf Föhr Fünf Fragen an die Utersumer Bürgermeisterin Göntje Schwab Von Anna Goldbach | 05.05.2023, 10:07 Uhr

15 Bürgermeisterkandidaten treten in den Gemeinden auf Amrum und Föhr an. Wir haben den großen shz.de-Fragebogen 2023 zur Kommunalwahl verschickt. Diesmal ist Göntje Schwab, Bürgermeisterin von Utersum an der Reihe. Die Föhrerin stellt sich zum zweiten Mal zur Wahl.