Foto: Ralf Hoffmann
Kommunalwahl 2023 auf Amrum Was die Insulaner in Nebel für die Kommunalwahl wissen müssen Von Ralf Hoffmann | 10.05.2023, 17:56 Uhr

Am 14. Mai finden die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein statt. In den Gemeinden Norddorf und Wittdün hat es durch die Listenwahl der Wählergemeinschaften bereits eine Vorentscheidung gegeben, der jeweilige Gemeinderat steht hier faktisch schon fest. Anders in der Gemeinde Nebel.