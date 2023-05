Am Wahlsonntag auf Amrum, Punkt 18 Uhr: Die Auszählung in Nebel kann beginnen. Foto: Ralf Hoffmann up-down up-down Nebel, Wittdün, Norddorf Kommunalwahl 2023: So lief der Wahlsonntag auf Amrum und | 14.05.2023, 22:14 Uhr Von Ralf Hoffmann Yannik Burgemeister | 14.05.2023, 22:14 Uhr

Am Sonntag stand ganz Amrum im Zeichen der Kommunalwahl. In Nebel, Wittdün und Norddorf kamen die Wahlberechtigten in die Wahllokale. Spannung kam dabei vor allem in Nebel auf.