Hark Riewerts will nochmals in Oldsum antreten. Sein politisches Vorbild: John F. Kennedy. Foto: Hark Riewerts up-down up-down Kommunalwahl 2023 Fünf Fragen an: Hark Riewerts Bürgermeister in Oldsum auf Föhr Von Jörg Brökel | 03.05.2023, 11:39 Uhr

15 Bürgermeisterkandidaten treten in den Gemeinden auf Amrum und Föhr an. Wir haben den großen shz.de-Fragebogen 2023 zur Kommunalwahl verschickt. Hark Riewerts ist Bürgermeister in Oldsum. Er strebt seine dritte Amtszeit in dem Künstlerdorf an.