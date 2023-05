Johannes Siewertsen will wieder Bürgermeister von Alkersum werden. „Ich habe einfach Bock darauf“, sagt er. Foto: privat up-down up-down Kommunalwahl Amrum und Föhr Fünf Fragen an den Bürgermeister von Alkersum Johannes Siewertsen Von Anna Goldbach | 09.05.2023, 11:59 Uhr

15 Bürgermeisterkandidaten treten in den Gemeinden auf Amrum und Föhr an. Wir haben den großen shz.de-Fragebogen 2023 zur Kommunalwahl verschickt. Diesmal ist Johannes Siewertsen, der Bürgermeister von Alkersum, an der Reihe. Er will nichts „halbfertiges“ hinterlassen und stellt sich zur Wiederwahl.