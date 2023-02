Die Kandidaten der Wählergemeinschaft: Petra Paulsen, Heiner Klös, Christian Klüsendorf, Katrinna Isemann, Christian Engels, Ark Paulsen, Lennart Albertsen, Julia Kruggel, Stefan Theus, Carmen Klein. Heiko Müller fehlt. Foto: Ralf Hoffmann up-down up-down Kommunalwahl 2023 auf Amrum Wittdüner Wählergemeinschaft stellt Kandidaten für Gemeinderat auf Von Ralf Hoffmann | 12.02.2023, 14:19 Uhr

In vielen Orten schließen sich an Kommunalpolitik interessierte Bürger auf Amrum zu sogenannten Wählergemeinschaften zusammen. Treten keine andere Parteien oder Einzelpersonen an, bestimmt eine solche „Vorwahl“ die Zusammensetzung des Gemeinderats. Wie lief es bei den Vorwahlen auf Wittdün?