Christoph J. Decker will noch eine Amtszeit dranhängen Foto: Jörg Brökel up-down up-down Kommunalwahl 2023 auf Amrum Fünf Fragen an Christoph Decker: Wohnen ist das größte Problem in Norddorf Von Jörg Brökel | 11.05.2023, 11:46 Uhr

15 Bürgermeisterkandidaten treten in den Gemeinden auf Föhr und Amrum an. Wir stellen fünf Fragen zur Kommunalwahl. Christoph Decker aus Norddorf ist bereits seit 2003 in der Kommunalpolitik tätig. Seit 2018 aus Bürgermeister. Die Norddorfer Satzung zur Verhinderung von Zweitwohnungen rief zuletzt bundesweites Medieninteresse hervor.