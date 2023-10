Neuer Verdachtsfall auf Föhr K.O.-Tropfen? 33-Jährige nach Besuch der Disco Olympic in Inselklinik Von Jessica Höffner | 06.10.2023, 13:45 Uhr In der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober sollen einer 33-Jährigen laut Polizei eventuell K.O.-Tropfen verabreicht worden sein. Foto: Anna Goldbach up-down up-down

Am vergangenen Wochenende hat sich eine 33-Jährige in die Inselklinik begeben. Sie vermutet, dass ihr heimlich K.-O.-Tropfen verabreicht worden seien. Das soll in der Discothek Olympic passiert sein. Reaktionen.