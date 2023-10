Ein 29-jähriger Wassersportler hat sich am Freitag, 13. Oktober, beim Kite-Surfen am Nieblumer Strand so schwer verletzt, dass er sich Lebensgefahr befand. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Polizei wurde der Kiter von einer Windböe erfasst und auf die Dünen geschleudert.

Zum Unfallzeitpunkt herrschten Windstärken zwischen 70 und 80 Kilometer pro Stunde und Windböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Der 29-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in die Heider Klinik ausgeflogen werden. Derzeit befindet er sich aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr.