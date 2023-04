Kitesurfen hat sich zu einem beliebten Wassersport vor Föhr entwickelt Foto: Jörg Brökel up-down up-down Hilferufe vor dem Föhrer Hafen Kite-Surfer in Seenot: DLRG und Feuerwehr müssen retten Von Jörg Brökel | 11.04.2023, 18:25 Uhr

Ein in Not geratener Kite-Surfer hat Feuerwehr und Rettungskräfte am Dienstagnachmittag, 11. April, beschäftigt. Das sind die Einzelheiten zu dem Rettungseinsatz.