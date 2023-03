Foto: Jörg Brökel Vorschulserie auf Friesisch Weltpremiere vor Kids in Alkersum: KiKaninchen ist echt „cooool“ Von Jörg Brökel | 20.03.2023, 16:06 Uhr

In der Ferring Stiftung in Alkersum fand am Montag eine Weltpremiere statt. 50 Kita-Kinder durften sich die ersten Folgen des KiKaninchen auf friesisch angucken. Das sind die Reaktionen.