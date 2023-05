So sehen Sieger aus: Pelle Witt, Lisbeth Volkerts und Jale Wellinger gewinnen die KiKaninchen-Malwettbewerb. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Malwettbewerb der Ferring Stiftung Knapp 50 Föhrer Kinder malen das KiKaninchen - das sind die Sieger Von Jörg Brökel | 30.05.2023, 16:50 Uhr

Das war ein großer Erfolg. Fast 50 Kinder nahmen am Malwettbewerb „Kikaninchen“ von KiKa und Ferring-Stiftung in Alkersum teil. Und die Auswahl der Siegerbilder hatte es in sich.