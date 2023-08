Übungsbücher jetzt erhältlich KiKa-Cartoon-Figur hilft Grundschülern auf Föhr und Amrum beim Friesisch lernen Von Jörg Brökel | 22.08.2023, 10:40 Uhr Das KiKaninchen wird Unterrichtsmaterial für Friesisch-Unterricht. Foto: Jörg Brökel up-down up-down

Das KiKaninchen soll Erst- und Zweitklässler spielerisch an die friesische Sprache heranführen. Zeichnungen der bekannten Cartoonfigur aus dem Kinderkanal (KiKa) sollen jungen Grundschülern auf Föhr und Amrum in einem Übungsbuch für den Sprach-Unterricht Spaß am Friesischen vermitteln.