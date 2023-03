Ortsschild Nebel Kreis.tif Das Ortsschild Nebel, eine Gemeinde auf der Nordseeinsel Amrum im Kreis Nordfriesland in Schl Foto: www.imago-images.de up-down up-down Seperate Listen der Parteien Zur Kommunalwahl auf Amrum: Keine Wählergemeinschaftsliste in Nebel Von Jörg Brökel | 13.03.2023, 16:30 Uhr

In den Gemeinden Wittdün und Norddorf wurden die Kandidaten für die am 14. Mai anstehende Kommunalwahl im Rahmen von Wählergemeinschaften aufgestellt. In der Gemeinde Nebel ist es etwas anders.