Wohin soll der Skatepark? Warum sich die Suche nach einer Fläche für den Föhrer Skatepark in die Länge zieht Von Anna Goldbach | 28.11.2022, 17:24 Uhr

Dauerthema Skatepark: Erste Planungen gab es bereits im Sommer 2015. Diese scheiterten damals am erstellten Lärmgutachten. Immer mal wieder war der Skatepark dann in den vergangenen Jahren Thema. So auch in der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses.