Sie kraxeln durch unwegsame Gebirgsschluchten. Sie verstecken sich tagelang unter stickigen Tarnzelten in der Savanne. Und das alles mit schweren Kameras und Stativen im Gepäck. Um ihre faszinierenden Naturbilder einzufangen, nehmen Naturfilmer so einige Mühen und Anstrengungen in Kauf. Aber die Ergebnisse können sich dann auch sehen lassen. Anfang September haben die besten Dokumentarfilmer aus aller Welt ihr „Familientreffen“ in Eckernförde.

Dann findet dort zum 17. mal das Green Screen-Filmfestival statt. Der ZDF-Terra-X-Mann Dirk Steffens und seine Festival-Crew haben aus fast 300 Dokumentarfilmen ein Programm aus einhundert sehenswerten Filmen zusammengestellt. Drei der besten Produktionen werden aber schon seit Anfang August an zwölf Standorten in ganz Schleswig-Holstein in Kinos kostenlos für die Leser des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) gezeigt.

Den Publikumspreis verleihen die Leser des sh:z-Verlag

Somit bilden die sh:z-Leser die Jury für den Publikumspreis, der ebenfalls auf dem Festival in Eckernförde verliehen wird und mit 2500 Euro dotiert ist. Ende August ist es nun so weit. Dann gastiert das Green Screen-Filmfestival mit drei Produktionen auf Föhr. Gezeigt werden die drei Filme, die für den Zuschauerpreis infrage kommen. „Nashörner – Mit Herz und Horn“ porträtiert das Leben einer Nashornfamilie im Buschland von Uganda. Der zweite Film führt die Zuschauer nach Osteuropa. „Geheimnisvolles Tschechien - Ein Land wie ein Märchen“ glänzt mit mystischen Bildern. In dieser geheimnisvollen Landschaft leben Bären, Schwarzstörche, Füche und Wölfe.

Nebel über geheimnisvollen Tälern: Tschechien. Foto: GREEN SCREEN PR Science Vision

Die dritte Film-Reise geht über den Atlantik. In „Wildes Argentinien – Berge und Steppen“ lebt ein Puma-Weibchen auf 4000 Meter Höhe in den Anden und muss sehen, wie sie sich und ihre Jungen ernährt. Und eine Vogelspinne wehrt sich mit außergewöhnlichen Tricks gegen ihre Feinde. Die drei Dokumentationen, die jeweils zwischen 52 und 44 Minuten lang sind, werden am 31. August um 10 Uhr kostenlos auf Einladung des Insel-Boten und shz.de im Filmtheater am Sandwall, Sandwall 40 in Wyk gezeigt.

Nahrungssuche auf 4000 Meter Höhe: Puma Weibchen in den Anden. Foto: Light and Shadow GmbH

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nur um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten. Ein Vertreter des Green Screen-Filmfestivals und vom Insel-Boten begrüßen die Leser kurz und dann geht es auch schon los mit „Nashörnern, Nebelschwaden und Nationalparks“.