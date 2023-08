Angelehnt an „Mario Kart“ Kartfahren wie im Videospiel: FTG veranstaltet Rennen auf Föhr Von Jan Melchior Bonacker | 17.08.2023, 14:39 Uhr Wer kostümiert zum Rennen kommt, darf sich auf eine Überraschung freuen. Foto: FöhrRing up-down up-down

Die Föhr Tourismus GmbH (FTG) veranstaltet ein Kart-Turnier auf dem FöhrRing am Fehrstieg in Wyk. Die Regeln sind dabei an das Videospiel „Mario Kart“ angelehnt.