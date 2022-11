Die Einladungen zum Event wurden – in Form von mit Spenden gefüllten Turnbeuteln – von Organisator Stefan Gaul in Kindergärten und Grundschulen verteilt. Foto: AWO Kindergarten up-down up-down Just Föhr Kids Zuckerwatte, Zaubershow und The Voice Kids Gewinnerin Georgia in Wyk Von Anna Goldbach | 02.11.2022, 16:53 Uhr

Was das Testzentrum am Koogskuhl in Wyk, das Insel-Radio und The Voice Kids Gewinnerin Georgia gemeinsam haben? Sie wollen zusammen für strahlende Kinderaugen sorgen. Und das kostenfrei.