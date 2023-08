Leser-Event shz.de Inselkino Föhr zeigt drei außergewöhnliche Naturfilme am Stück –Eintritt frei Von Jörg Brökel | 29.08.2023, 16:24 Uhr Spektakuläre Luftaufnahmen in dem Film „Geheimnisvolles Tschechien“. Foto: GREEN SCREEN PR Science Vision up-down up-down

Am Donnerstag, 31. August, ist es so weit. Dann kommt die traditionelle Filmtour des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags nach Wyk. Im Kino am Sandwall werden drei Natur-Filme gezeigt.