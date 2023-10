Urlaub mit Hund Hundefreundliches Föhr: Warum Coco & Amber die Insel lieben Von Jessica Höffner | 04.10.2023, 17:23 Uhr Für Lennart Mühlenhaupt steht fest: Der Urlaub ist nur perfekt, wenn die beiden Shelties Coco und Amber mit dabei sind. Foto: Jessica Höffner up-down up-down

Eine frische Nordseebrise: Die tut Mensch und den Vierbeinern gut. Toben und buddeln ist an den Hundestränden erlaubt. Auch in Sachen hundefreundlicher Unterkunft ist Föhr gut aufgestellt. Was meinen die Urlauber?