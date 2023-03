Minitrampolin geht auch. Maren Kunz von der WTB bietet jeden Samstag offenes Spielen an. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Sport-Angebot für Kinder In dieser Turnhalle auf Föhr können Kinder machen, was ihnen gefällt Von Jörg Brökel | 09.03.2023, 16:54 Uhr

Bälle, Frisbeescheiben, Federballschläger: Maren Kunz ist Übungsleiterin für Kinderturnen bei Wyker Turnerbund (WTB). Mit einem neuen Angebot will sie Kindern Freude an Sport vermitteln. Vor allem sollen die Kinder bestimmen, was gemacht wird.