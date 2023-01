Den meisten Föhrerinnen und Föhrern wird der Anblick ein bekannter sein: Bald soll Tankstelle betriebsbereit sein. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Neue Tankstelle und Postfiliale Tanken und Pakete abgeben: Wo das auf Föhr ab 1. Februar möglich ist Von Anna Goldbach | 23.01.2023, 12:31 Uhr

„Es geht in die finale Phase“, kündigte der Betreiber der aktuell im Industriegebiet in Wyk entstehenden Tankstelle auf der Facebookseite des Heizöl- und Kraftstoffhändlers Andreas Lorenzen an. Wann wieder getankt werden kann und wo Föhrer ihre Pakte loswerden – ein Überblick.