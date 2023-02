Die Mitarbeiterinnen der Bücherei: Astrid Pergande, Regina Lorenzen und Antje Martens. (v.l.) Foto: Jörg Brökel up-down up-down Bibliotheken in SH Hörbücher auf Abruf: Möglich macht das jetzt die Stadtbücherei Wyk Von Insel-Bote | 12.02.2023, 16:33 Uhr

Mehr als 110 Bibliotheken und Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein sowie die deutschen Büchereien in Nordschleswig bieten ab sofort digitale Hörbücher über die Plattform „OverDrive“ unddie dazugehörige App an. Die Wyker Stadtbücherei macht ebenfalls mit.