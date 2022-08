Frederik Abts am Spektiv im neuen Nationalpark-Haus. Er absolviert sein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Schutzstation Wattenmeer. Wenn er nicht gerade in der Ausstellung ist, übernimmt er auch Wattwanderungen. FOTO: Charlotte Knörzer up-down up-down Weltnaturerbe Wattenmeer Im ehemaligen Kinderkurheim: Nationalpark-Haus auf Föhr eröffnet Von Anna Goldbach | 23.08.2022, 14:49 Uhr

Was lange währt... Am Montag konnte nach knapp zweijähriger Pause Eröffnung gefeiert werden. Das Nationalpark-Haus in Wyk befindet sich nun in der Strandstraße und soll das Herzstück eines ganzen Nachhaltigkeitszentrums werden.