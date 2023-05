So sieht die illegal abgeholzte Fläche aktuell aus. Foto: Insel-Bote up-down up-down Neuanpflanzungen stehen schon Illegal abgeholzte Fläche in Midlum: So ist der aktuelle Stand Von Insel-Bote | 23.05.2023, 13:56 Uhr

Es sieht nicht mehr so aus wie vorher – doch die illegal abgeholzte Fläche in Midlum wurde wieder neu bepflanzt. Derzeit sind noch viele Fragen ungeklärt, so auch die der Schuld.