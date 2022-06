Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst FOTO: David Inderlied up-down up-down Beißunfall in Wyk auf Föhr Schäferhund attackiert 10-Jährige auf dem Schulgelände Von Anna Goldbach | 28.06.2022, 14:03 Uhr

Obwohl die Urlauberin ihren Hund an der Leine geführt hatte, kam es am Dienstagmorgen zu einem Beißunfall in Wyk auf Föhr. Dabei wurde eine 10-jährige Schülerin verletzt.