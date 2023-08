Am Sandwall in Wyk wird am Wochenende jongliert, geschäkert und geboxt. All das passiert im Rahmen des Straßen- und Kleinkunstfestivals der Föhr Tourismus GmbH (FTG). Drei Tage lang, von Freitag, dem 25., bis Sonntag, dem 27. August, steigt bereits die zwölfte Auflage des Festivals.

Zag Below aus der Veranstaltungsabteilung der FTG freut sich: „Dieses Jahr zeigen Künstlerinnen und Künstler aus den verschiedensten Ecken Europas ihr Können.“ Internationale Acts aus vier Ländern sorgen für die Unterhaltung.

Auf dem Sandwall steigt die zwölfte Auflage des Festivals. Foto: Föhr Tourismus GmbH

Mit dabei ist unter anderem das finnische Künstlerduo „Kate & Pasi“: Ihr Thema sind zwischenmenschliche Beziehungen – das Mittel der Kunst die Akrobatik. Wie kann eine 50 kg schwere Frau einen 100 kg schweren Mann turnerisch erobern? Welche Art von Beziehung besteht zwischen diesem unwahrscheinlichen Duo? So lauten die Fragen, denen sich „Kate & Pasi“ widmen.

Filmdreh mit dem Publikum

Der Künstler „This Maag“ aus der Schweiz unterhält mit einer Comedyshow rund um „interaktive Schnappschüsse“. Der Straßenkünstler und Schauspieler hat allerhand kuriose Requisiten mit dabei und dreht gemeinsam mit dem Publikum einen Film.

Der Schweizer „This Maag" hat analoge Fotos zum Mittelpunkt seiner Show gemacht. Foto: Kontor für Kunst und Kultur

Komiker Fraser Hooper aus England führt exzentrische Tänze und einen Boxkampf auf: Eine Stunt-Ente und ein menschlicher Fisch sind Teil seines Programms. Der Brite mit dem braunen Bowler gibt unter anderem auch internationale Clown-Workshops, in denen er Nachwuchskünstlerinnen sein Handwerk vermittelt.

Knockout: Fraser Hooper veranstaltet bei seinem Auftritt einen Boxkampf. Foto: Fraser Hooper

Akrobatik trifft Geometrie

Mit ihrer Show „EsFeRa“ vereint Pauline Zoé Tanz, Jonglage, Hula-Hoop und Akrobatik. Kreise in allen Größen geben den Ton an: Mit ihnen schafft die belgische Künstlerin in fließenden Bewegungen geometrische Figuren, jede mit ihrer eigenen Bedeutung.

Pauline Zoé aus Belgien ist Akrobatin. Foto: Pauline Zoé

Die Spielzeiten sind jeweils von 14.30 bis ca. 18 Uhr und 19.30 bis ca. 20.45 Uhr. Genaue Uhrzeiten der abwechselnden Shows geben die Künstler auf einem tagesaktuellen Plakat vor dem Musikpavillon bekannt. Am Sonntag findet um 19.30 Uhr die große Abschluss-Gala mit allen Künstlerinnen und Künstlern statt. Der Eintritt zu allen Aufführungen ist frei.