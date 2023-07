Vermutlich noch vor der Prügelei: Der feierlichen Vermählung in der Kirche wohnten viele geladene Gäste bei. Foto: Archiv Deppe up-down up-down Amrum Anno Dazumal Prügelei auf Hochzeiten war keine Seltenheit Von Frank Deppe | 02.07.2023, 10:47 Uhr

In der Serie „Amrum Anno Dazumal“ begeben wir uns wieder einmal auf literarische Spurensuche. Heute geht es um das Heiraten auf Amrum in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Befeuert von einer Mischung aus Branntwein und Sirup endete so manche Hochzeit ganz anders, als sich das die Braut vielleicht vorgestellt hatte.