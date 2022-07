Achtung beim Baden: Bei den aktuellen Temperaturen sollten man sich langsam abkühlen - gerade wenn man zuvor in der Sonne gelegen hat. FOTO: Mahé Crüsemann up-down up-down Hitzewelle? Das Wetter auf Amrum und Föhr Auch Amrum und Föhr könnten die 30-Grad-Marke knacken Von Anna Goldbach | 19.07.2022, 15:09 Uhr

In Nordfriesland zeigen die Thermometer zwar keine 41 Grad wie in Paris oder 34 wie in Berlin, doch auch auf Amrum und Föhr ist und wird es warm. Was Insulaner und Gäste in den kommenden Tagen erwartet und worauf bei dem Wetter geachtet werden sollte.