Das Haus war vielen bekannt: Tramstraße Ecke Rundföhrstraße lebte der Sammler und Aktivist Jürgen Goldau. FOTO: Mahé Crüsemann up-down up-down Haus-Flohmarkt auf Föhr Jürgen Goldau gestorben: Jetzt werden seine Sammler-Schätze verkauft Von Mahé Crüsemann | 17.08.2022, 17:36 Uhr

Eine Sammel-Leidenschaft, die irgendwann Überhand nahm, ein Umweltaktivist, der sich in seiner eigenen Welt verlor: Nachdem Jürgen Goldau Ende des Jahres überraschend verstarb, erben seine Töchter das Haus in der Traumstraße 2 in Goting. Nun machen sie einen Hausflohmarkt, um der Lage Herr zu werden und ein wenig Geld für die Sanierung des Hauses zu sammeln.