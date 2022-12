Hauke Brett (50) ist gebürtiger Föhrer und in Nieblum zuhause. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Amtswehrführer im Porträt Föhrer Hauke Brett: „Wenn man immer übt, will man auch mal spielen“ Von Anna Goldbach | 16.12.2022, 14:50 Uhr

Bereits zum zweiten Mal ist Hauke Brett (50) in diesem Jahr zum Amtswehrführer ernannt worden. Was der Zimmermann aus Nieblum in seiner Freizeit sonst so treibt, warum das Ehrenamt ihn fasziniert und wo er am liebsten urlaubt – ein Gespräch.