Erste Mieter stehen fest Greenpark auf Föhr feiert Richtfest in Wyk mit 150 Gästen Von Jörg Brökel | 06.09.2023, 17:30 Uhr Handwerker, Vertreter der Stadt Wyk und des Amtes Föhr-Amrum feiern das Richtfest im Greenpark. Foto: Jörg Brökel

Die Arbeiten am Gewerbepark Greenpark in Wyk gehen voran. Am Dienstag, 5. September, wurde Richtfest gefeiert. Mit vielen Handwerkern und Vertretern aus Stadt und Verwaltung.