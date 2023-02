Nebel braucht hochgerechnet 49 neue Wohnungen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Wohnungsnot auf Amrum Gemeinderat Nebel findet fünf neue Siedlungsfächen Von Ralf Hoffmann | 28.02.2023, 17:38 Uhr

Viele Menschen auf Amrum und Föhr sind auf der Suche nach Wohnungen, in den denen sie dauerhaft leben können. Doch die passende Unterkunft zu finden, ist inzwischen wie ein Sechser im Lotto. In Nebel auf Amrum hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung jetzt neuen Siedlungsraum ins Auge gefasst.