Die Meistermannschaft des FSV Wyk-Föhr nach dem Unentschieden am letzten Spieltag. Foto: Simon Matthiesen Auch zweite Herren steigen auf Meisterschaft in der Kreisliga: Herren des FSV Wyk-Föhr steigen in die Verbandsliga auf

Doppelter Grund zur Freude auf der Insel: Beide Herrenmannschaften des FSV Wyk-Föhr feierten am verlängerten Wochenende die Meisterschaft in ihrer jeweiligen Liga. Damit verbunden sind die Aufstiege in die Verbandsliga sowie die Kreisklasse A.