FOTO: FTG Insel-Rallye der FTG Für Föhrer und Gäste: Dreiwöchige Inseltour startet am Montag Von Insel-Bote | 13.06.2022, 10:28 Uhr

Der Sommer kommt näher, Pfingst- und die ersten Sommerferien stehen an. Passend dazu plant die Föhr Tourismus GmbH ab dem 13. Juni eine dreiwöchige Rätselaktion in Form einer Inselrallye. Wie bereits im letzten Jahr können alle mitmachen, die die Insel noch nicht kennen, oder ihr Wissen über die Insel unter Beweis stellen möchten. Am Ende steht ein Gewinn.