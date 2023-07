Bitte recht freundlich: FTG-Fotohelfer Benjamin Lehmann nimmt die ganze Familie Kowahl aus Niedersachsen auf. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Wyk, Nieblum, Utersum Für das Erinnerungsfoto sind auf Föhr jetzt „Fotohelfer“ im Einsatz Von Jörg Brökel | 23.07.2023, 10:06 Uhr | Update vor 22 Min.

Nicht jeder will unbekannte Menschen ansprechen, um ein schönes Urlaubsfoto mit der ganzen Familie von Föhr mitzunehmen. Darum sind in der Hauptsaison „Fotohelfer“ der Föhr Tourismus GmbH an touristischen Hotspots unterwegs. So läuft es.