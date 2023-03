Zeigt Arthouse-Filme in der Wintersaison. Das Friesenmuseum in Wyk. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Winterkino auf Föhr im Endspurt Wyk: Filmreihe im Friesenmuseum – Darum geht’s im letzten Film Von Jörg Brökel | 07.03.2023, 14:51 Uhr

Immer wenn das Kino am Sandwall geschlossen hat, dann springt das Friesenmuseum am Rebbelstieg ein. Was die Zuschauer am Donnerstag-Abend erwartet.