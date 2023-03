Peter-Boy Weber und Andreas Jorns vor der Stattbar. Foto: Anna Goldbach up-down up-down In der Stattbar in Wyk Nach der Inseljugend: Jetzt hängen Akt-Fotografien und Föhrer Schafe an der Wand Von Anna Goldbach | 22.03.2023, 16:46 Uhr

Beide fotografieren gerne. Und am liebsten in schwarz-weiß. Der Föhrer Unternehmer Peter-Boy Weber hatte den Fotografen Andreas Jorns, der unter anderem im MKdW ausstellte, in Haan kennengelernt. Wie daraus eine Freundschaft entstand und wieso in der Stattbar nun Schafe und Akte hängen, erzählen die beiden.