Versammlung am Montagabend Förderverein für Wyker Nationalparkhalle will sich gründen Von Jörg Brökel | 18.03.2023, 16:55 Uhr

Die Nationalparkhalle bleibt ein großes Thema in Wyk. Am Montagabend will sich ein Förderverein gründen. Das sind die Hintergründe.