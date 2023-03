Hallenbetreiber Steffen Radtke bedankte sich für das Engagement der Föhrer. Er setzte sich am Montagabend mit dafür ein, dass auch junge Menschen im Vorstand vertreten sind - und die Zahl der Beisitzer auf acht erhöht wurde. Radtke selbst ist nicht Teil des Vorstands. Foto: Anna Goldbach up-down up-down 150 Föhrer kamen nach Wyk „Das setzt die Wyker Stadtvertretung unter Druck“ – Förderverein Nationalparkhalle gegründet Von Anna Goldbach | 21.03.2023, 17:34 Uhr

Von großem Druck, der nun auf die Stadtvertretung aufgebaut werde, war am Montagabend in der Nationalparkhalle in Wyk die Rede. Bei der Gründungsveranstaltung des Fördervereins Nationalparkhalle wurde außerdem dazu aufgerufen, an den Bürgermeister zu appellieren, die Halle als Stadt zu kaufen – und das aus den Reihen der eigenen Fraktion.