Sänger Mikey Dwyer und Gitarrist Paul am Wyker Hafen beim Open Air Konzert. Welche Föhrer in diesem Jahr auf der Bühne stehen, erfahren Sie hier. Foto: Lisa Bohlander up-down up-down Dat lütte Inselfestival Das erwartet Gäste und Föhrer am 9. und 10. Juni am Wyker Binnenhafen Von Anna Goldbach | 08.06.2023, 13:06 Uhr

Die Wyker Festivalsaison wird am Freitag (9. Juni) mit „Dat lütte Inselfestival“ eröffnet. Los geht’s um 14 Uhr. Was Gäste und Föhrer dann am Binnenhafen erwartet, erfahren Sie hier.