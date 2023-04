Im Wrixumer Hof stellen sich Kommunalpolitiker den kritischen Fragen von „Meret reicht‘s Föhr“ und Bürgern Foto: Jörg Brökel up-down up-down Zwei Podiumsdiskussionen auf Föhr Föhrer Politiker stellen sich am Wochenende den Fragen der Bürger Von Jörg Brökel | 25.04.2023, 17:31 Uhr

Bei gleich zwei Podiumsdiskussionen werden sich Föhrer Kommunalpolitiker am Freitag und am Sonntag den Fragen von Moderatoren und Publikum stellen. Hochrangige Vertreter der Politik in Wyk und Föhr-Land haben bereits zugesagt.