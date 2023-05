Kein Pferd auf dem Flur, aber ein Zelt in der Marsch: Vorbereitungen zur Laju-Fete auf Föhr. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Mega in der Marsch Föhrer Partysaison startet: Landjugend-Fete am Samstag Von Jörg Brökel | 19.05.2023, 17:30 Uhr

Sie gilt als Start in die Föhrer Partysaison. Die Landjugend (Laju)-Fete in Oldsum. Mitten in der Marsch steht das Festzelt und die beiden Bierwagen. So laufen die Vorbereitungen.