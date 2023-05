Von oben kann man das Motiv „Eisbärenfamilie“ auch im Jungmais erkennen. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Familienspaß in Borgsum Maislabyrinth auf Föhr - So werden die Wege mit High-Tech angelegt Von Jörg Brökel | 30.05.2023, 14:52 Uhr

Das ist jetzt ein bisschen wie „Sendung mit Maus“. Wie legt man ein Maislabyrinth so an, dass nicht nur die Besucher ihre Freude daran haben, sich durch die „Dschungel“ zu kämpfen, sondern dass zugleich auch ein - von oben betrachtet - spannendes Bild entsteht? Familie Martens in Borgsum weiß, wie es geht.