Mit neuer Forke im Watt vor Föhr: Walter Stubenrauch wird auch im Ruhestand weiter Wattführungen anbieten. FOTO: Leonie Dittmann up-down up-down Leiter des Nationalpark-Hauses 21 Jahre im Watt vor Föhr: Walter Stubenrauch über sein Leben für den Naturschutz Von Mahé Crüsemann | 10.08.2022, 13:45 Uhr

Vom Moor aufs Schiff ins Watt: Was Walter Stubenrauch schon immer wichtig war, ist die Natur. Jetzt geht der Leiter des Nationalpark-Hauses in den Ruhestand. Über welche Umwege er aber nach Föhr gekommen ist, warum er den Mauerfall in Berlin knapp verpasst hat, und wie er beinahe in einem Nationalpark gearbeitet hätte, den es nie gab, hat er uns im Gespräch erzählt. Ein Porträt.