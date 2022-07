Peter Obermeier stellt wieder aus Warum Jazz wie das Meer ist und was das mit Kunst zu tun hat Von Anna Goldbach | 13.07.2022, 11:18 Uhr

Vielleicht ist es seine letzte Ausstellung, vielleicht auch nicht - das ist der Künstler und gebürtige Föhrer Peter Obermeier sich nicht sicher. Er gibt wie immer „einen gewissen Raum für Entwicklung“, was so viel heißt wie: Wir werden sehen, wird schon werden. Diesmal steht neben der Kunst auch die Musik im Fokus. Und das, was sie mit uns macht.