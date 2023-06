Der bekannte Föhrer Musikpavillon wurde zur Aktionsfläche für Andreas Petzold. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Im Musikpavillon am Sandwall Föhrer Künstler Andreas Petzold verschenkt „Galerieplätze“ am Sandwall Von Anna Goldbach | 02.06.2023, 17:30 Uhr

Andreas Petzold ist Künstler. Mit immer neuen Ideen und Werken gestaltet er die Glasscheiben am Sandwall in Wyk. Gerne auch interaktiv. Denn seine Kunst lebt vom Austausch, so der Ansatz des Föhrers. So auch bei seinem neuesten Projekt.