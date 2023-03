Die Zwillinge Julia und Sophie Schuknecht sind in Nieblum fündig geworden. Foto: privat up-down up-down Aktion der FTG Föhrer Kinder gehen wieder auf Schatzsuche über die Insel Von Anna Goldbach | 01.03.2023, 12:49 Uhr

Die Föhr Tourismus GmbH (FTG) schickt Föhrer Kinder wieder auf Schatzsuche. In der zweiten Woche wurde ein Schatz in Nieblum versteckt – und auch gefunden. Seit Mittwoch wird in Witsum gesucht.