Mit heißem Wasserdampf wird der Grabstein auf dem Friedhof von St. Laurentii von Lilly Sandmann (21) gereinigt. Sie absolviert derzeit ihr Hamburger Praxisjahr im Bereich Restaurierung bei Diplom-Restauratorin Stephanie Silligmann. Foto: Anna Goldbach up-down up-down Auf dem Friedhof in Süderende Die Profis sind da – Kieler Restauratorinnen verlängern die Leben der sprechenden Steine Von Anna Goldbach | 17.10.2022, 12:00 Uhr

Was zunächst wirkt wie die Szenerie in einem Gruselfilm, ist harte Arbeit: Stephanie Silligmann ist mit ihrem Team wieder auf Föhr, um Grabsteine restaurieren. Was das Besondere an ihrem Beruf ist und was die meisten daran überrascht, hat sie shz-Reporterin Anna Goldbach erzählt.